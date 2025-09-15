Британські «Тайфуни» патрулюватимуть небо над Польщею

Влада Великої Британії підтвердила, що британські винищувачі «Тайфун» братимуть участь в операції НАТО «Східна варта» для зміцнення східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Їхнім завданням буде участь у протиповітряній обороні Польщі перед можливими загрозами з боку російських безпілотників, оголосило 15 вересня міністерство оборони Великої Британії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, оголошуючи 12 вересня про початок місії «Східна варта», назвав Велику Британію серед її учасників, але подробиці тоді не наводилися.

Як ідеться в повідомленні британського відомства, «Тайфуни» приєднаються до оборони Польщі «через кілька днів після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі – найзначнішого на сьогоднішній день порушення повітряного простору НАТО з боку президента Путіна». Близько 20, як стверджується, російських безпілотників вторглися в польський повітряний простір під час атаки на Україну вночі 10 вересня. Росія заперечує, що це її безпілотники.

Британські військові вказують, що винищувачі «Тайфун» розпочнуть виконувати завдання над Польщею впродовж найближчих днів. Наголошується, що Британія взяла на себе ці зобов’язання за підсумками консультацій, ініційованих Польщею за статтею 4 Північноатлантичного договору.

У повідомленні не вказано, скільки винищувачів братиме участь у місії. Раніше повідомлялося, що повітряний простір Польщі патрулюватимуть два літаки F-16 Данії, три французькі винищувачі «Рафаль» і чотири німецькі «Єврофайтери».

Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Як повідомляє Бюро нацбезпеки, це рішення стосується операції «Східна варта».