У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем проти дешевих російських дронів

У НАТО оголосили про запуск ініціативи «Східна варта» для посилення оборони східного флангу Європи. Її 12 вересня у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу анонсували генеральний секретар Марк Рютте і головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Як розповів Рютте, військова діяльність у межах нової ініціативи розпочнеться «найближчими днями» і включатиме ресурси від союзників включно з Данією, Францією, Великою Британією, Німеччиною тощо.

«Окрім більш традиційних військових можливостей, ці зусилля також включатимуть елементи, призначені для розв’язання конкретних проблем, пов’язаних із використанням безпілотників. «Східна варта» додасть гнучкості та сили нашій позиції… Ми розгорнули передові сухопутні війська у восьми країнах, за участю кожного союзника, який підтримує ці контингенти, та маємо плани щодо розширення нашої присутності, якщо і коли це буде потрібно», – зазначив очільник НАТО, поскаржившись принагідно, що «безрозсудність Росії в повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою».

«Східна варта» буде гнучкою, забезпечуючи ще більш цілеспрямоване стримування та оборону саме тоді і там, де це необхідно. Вона включатиме додаткові розширені можливості й інтегруватиме повітряну та наземну оборону. І це збільшить обмін інформацією між країнами. Найголовніше: це ще більше зміцнить наші позиції щодо захисту альянсу», – наголосив Алексус Гринкевич.

На запитання журналістів про перспективу об’єднання зусиль з Україною і можливість знищення загроз у її повітряному просторі з їхнім наближенням до кордону НАТО, Гринкевич відповів, що «Східна варта» зосереджена на захисті території альянсу».

Коментуючи критику щодо застосування систем вартістю мільйони доларів проти дешевих безпілотників, головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.

«Залучення додаткових ресурсів для розв’язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію («Східну варту» – ред.)… Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту… Зроблю ще останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян», – резюмував Гринкевич.

Влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



