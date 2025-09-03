«Ми допоможемо Польщі захиститися»: Трамп про присутність американських військових у Польщі

Сполучені Штати не планують скорочувати свій контингент у Польщі, заявив президент США Дональд Трамп. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Овальному кабінеті 3 вересня.

«Ми розмістимо там більше, якщо вони захочуть», – заявив Трамп.

Він додав, що Вашингтон діє «дуже злагоджено» з Варшавою.

Згодом президент США заявив, що між його країною й Польщею існує «велика довіра, більше, ніж майже з будь-якою іншою країною»:

«У нас є категорія дуже особливих країн, і Польща в цій категорії. У нас дуже особливі відносини… Ми ніколи й не думали відводити солдатів із Польщі. Ми розглядаємо це щодо інших країн, але ми з Польщею до кінця, ми допоможемо Польщі захиститися».





Навроцький, своєю чергою, назвав це першим випадком у 20 і 21 століттях, коли поляки раді присутності іноземних військових у своїй країні.

«Американські військові є частиною нашого суспільства. На цей момент у нас майже 10 тисяч солдатів. Це сигнал всьому світу і також РФ, що ми разом», – додав він.

Навроцький також зазначив що Польща планує підвищити свої оборонні видатки, які вже сягають 4,7% ВВП, до 5%.

Польща є послідовним союзником США, а Навроцький зустрічався з Трампом ще до своєї перемоги на виборах, у травні 2025 року. Кампанія Навроцького робила акцент на сильну підтримку, яку він має з боку США, зокрема від міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Під час Конференції консервативних політичних дій у Польщі вона порівняла його з Трампом.