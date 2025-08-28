Сікорський розкритикував Угорщину за заборону на в’їзд «Мадяру» й запросив його до Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 28 серпня прокоментував рішення Угорщини заборонити в’їзд українському командиру Роберту Бровді («Мадяру»).

За словами дипломата, в той час як російські ракети атакують Київ, Угорщина «забороняє в’їзд сміливому етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України».

«Командире Мадяр: якщо вам потрібно буде десь відпочити й Угорщина вас не впускатиме, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі», – додав він.





Заснований Бровді підрозділ «Птахи Мадяра» (414-та окрема бригада безпілотних систем) прокоментував допис Сікорського, подякувавши за «міцну підтримку та чітку позицію».

Раніше заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони. Голова українського МЗС Андрій Сибіга у відповідь назвав ганебною цю заяву в день смертоносної російської атаки на Київ і пообіцяв заходи у відповідь.

Бровді, своєю чергою, розкритикував угорську владу за захист нафтопроводу «Дружба» й закликав «не брати на себе більше, ніж можете потягнути», говорячи про закриття йому в’їзду до Шенгенської зони.

Читайте також: Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.