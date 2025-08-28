Зеленський доручив «з’ясувати всі дані» про заборону командиру ЗСУ на в’їзд до Угорщини

У час, коли триває ліквідація наслідків однієї з найбільш масштабних російських атак, Київ бачить «чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим» та перекласти провину за війну на Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Україна позитивно сприймала всі пропозиції щодо припинення вогню, натомість Росія їх відкидає.

«На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини», – зазначив він.

У цьому контексті голова держави згадав про «нові звинувачення» Будапешта на адресу України. За його оцінкою, влада сусідньої країни намагається дискримінувати представників угорської громади в Україні за участь у обороні від російської агресії.

«Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно», – додав Зеленський.

Раніше заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони. Голова українського МЗС Андрій Сибіга у відповідь назвав ганебною цю заяву в день смертоносної російської атаки на Київ і пообіцяв заходи у відповідь.

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.



