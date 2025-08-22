Командувач Сил безпілотних систем заявив про повторне ураження нафтопроводу «Дружба» в Росії

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід «Дружба» в Росії, повідомив у ніч на 22 серпня командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»).

За його словами, удар був завданий по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області Росії. Він також оприлюднив відео пожежі, ймовірно, спричиненої ударом.

У Росії це поки що не коментували.

18 серпня Роберт Бровді заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції «Микільське» в Тамбовській області Росії на невизначений термін зупинив роботу нафтопроводу «Дружба», яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину й Угорщину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді звинуватив Україну в «атаці на енергетичну безпеку» його країни. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично впродовж багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ, попри тривалі застереження, що Москва не є надійним партнером.

У Єврокомісії заявили, що не мають достатньої інформації про атаку на трубопровід «Дружба», яким отримують нафту Угорщина і Словаччина, але не бачать у цьому ризику для енергопостачання Євросоюзу.

20 серпня Сійярто заявив про відновлення поставок нафти з РФ трубопроводом «Дружба».

13 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Брянській області РФ було уражено нафтоперекачувальну станцію «Унеча», задіяну у забезпеченні армії загарбників. За повідомленням, після удару була масштабна пожежа в районі будівлі підпірної насосної станції, також була інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних і підпірних насосів.

«Унеча» забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів, щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини, заявили у Генштабі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.