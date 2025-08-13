Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції у Брянській області РФ

Українські військові у ніч на 13 серпня завдали ураження по низці важливих об’єктів Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Зокрема, як заявляють у штабі, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію «Унеча», задіяну у забезпеченні армії загарбників – зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції, також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

«Унеча» забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів, щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тон сировини, додають у Генштабі.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться у повідомленні штабу.

У Росії заявили про атаку дронів, у соцмережах писали, що безпілотники атакували нафтоперегінну станцію «Унеча» у Брянській області – ця станція вже зазнавала атак 6 серпня.



Офіційно цю інформацію РФ не підтверджувала. Губернатор Олександр Богомаз не повідомив про подробиці нічної атаки, вказавши тільки, що над областю збили 15 дронів і ніхто не постраждав.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття вночі 46 українських безпілотників над шістьма російськими регіонами, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Скільки дронів було запущено і про влучання не повідомляється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.