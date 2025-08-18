«Далі буде»: Генштаб повідомив про удар по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області РФ

Сили безпілотних систем вночі проти 18 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольскоє» в Тамбовській області Росії, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 серпня.

За даними військових, внаслідок влучання на об’єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинили.

Генштаб уточнює, що станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні російських військ.

«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде…» – додає командування.

Російська сторона не підтверджувала удар по нафтоперекачувальній станції. Раніше командування РФ повідомляло про збиття безпілотників вночі проти 18 серпня, в тому числі над Тамбовською областю.

Раніше голова угорського МЗС Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці, яка нібито уразила нафтопровід, який веде до Угорщини, перервавши постачання. У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапешт «доклав всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



