Угорщина зробила все, щоб «зберегти залежність від Росії»: Сибіга відповів Сійярто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував останні заяви угорського колеги Петера Сійярто щодо нібито перешкоджання транспортуванню російської нафти до Угорщини.

Раніше Сійярто заявив, що Україна нібито атакувала нафтопровід, який веде до Угорщини, перервавши постачання. Він назвав цю ймовірну атаку «обурливою та неприйнятною».

«Протягом 3,5 років Брюссель і Київ намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні. Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті. Дозвольте мені чітко заявити: це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь», – заявив він.

Наостанок Сійярто натякнув, що Будапешт нібито може вплинути на забезпечення України електроенергією.

Сибіга оприлюднив заяву у соцмережі X (Twitter), поширивши оригінальний допис Сійярто.





«Пітере, це Росія, а не Україна, почала цю війну і відмовляється її завершувати», – заявив він.

Голова МЗС вказав на те, що Угорщина отримувала неодноразові попередження про ненадійність Москви як партнера:

«Попри це, Угорщина доклала всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабного вторгнення. Тепер можете надсилати свої скарги – і погрози – вашим друзям у Москві».

У червні Угорщина і Словаччина не підтримали висновки Ради ЄС, у яких закликалося до подальшої реалізації плану повного припинення імпорту російського газу і нафти до 2027 року.

Угорщина і Словаччина вже не вперше виступають проти ініціатив щодо енергетичної ізоляції Росії, вважаючи їх такими, що суперечать національним інтересам.



