Прокуратура Угорщини розслідує смерть закарпатця Шебештеня під час мобілізації – за підозрою в ненавмисному вбивстві

Головний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь розпорядився порушити кримінальну справу в справі про загибель під час мобілізації в Україні закарпатського угорця Йожефа Шебештеня, повідомляє 13 серпня угорська служба Радіо Свобода з посиланням на видання Index.

Заступниця речниці Генеральної прокуратури Каталін Серфозьо вказала, що згідно із заявою, поданою приватною особою до поліції, невідомі вербувальники в Україні напали на чоловіка угорської національності, згодом він за нез’ясованих обставин помер 6 липня 2025 року, імовірно, внаслідок знущань.

«Наразі цей акт підпадає для оголошення підозри у вчиненні злочину ненавмисного вбивства», – сказала представниця Генпрокуратури Угорщини.

Йожеф Шебештень помер у лікарні міста Берегова на Закарпатті за досі не з’ясованих обставин. Його родина стверджує, що чоловіка примусово призвали, відвезли на військовий вишкіл і там побили, що спричинило його смерть. Українська влада це заперечує.

Справа переросла в дипломатичний скандал, коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не лише викликав посла України Федора Шандора, але згодом і звинуватив українську владу в припиненні розслідування трагедії.

За даними Державного бюро розслідувань України, Сійярто виступив із неправдивою заявою, слідство в Україні триває за підозрою в зловживанні владою чи службовими повноваженнями з боку військового чиновника, а доказів насильницької смерті наразі не знайдено.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Влада Угорщини неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля і критикувала Україну. У березні угорський міністр у справах ЄС Янош Бока запропонував зупинити допомогу Україні і перетворити її на «буферну зону» між Росією та ЄС.

У МЗС України відкинули такі заяви. У відомстві наголосили, що безпека України – це частина безпеки Європи, і це має усвідомлювати також угорська сторона.



