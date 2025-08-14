Євросоюз планує у вересні схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія у вересні має намір домогтися схвалення наступного пакета санкцій проти Росії за її війну проти України, повідомила 14 серпня пресслужба виконавчого органу ЄС, не наводячи подробиць.

Це буде вже 19-й пакет обмежень щодо керівництва Росії з боку європейського блоку. Попередні санкції стосувалися російської економіки, ключових галузей промисловості, ланцюжка постачання озброєнь, а також фізичних осіб, пов’язаних із війною в Україні.

Метою санкцій керівництво ЄС називає спроби скоротити можливості Росії продовжувати війну, яка триває три з половиною роки.

Санкції ЄС набирають чинності лише за умови, що їх схвалять усі країни-члени блоку. Раніше внутрішні дебати неодноразово затримували цей процес, зокрема через позицію Словаччини та Угорщини, де нинішні уряди очолюють близькі до Кремля політики. Чи вдасться дотриматися термінів у процесі розгляду та ухвалення 19-го пакету, поки неясно, зазначає DW.