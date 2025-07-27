Вучич заперечує можливість запровадження санкцій Сербії проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не планує запроваджувати санкції проти Російської Федерації, попри заяву міністра з європейської інтеграції Неманьї Старовича про те, що такі санкції можливі за умови швидкого вступу Сербії до Європейського Союзу.

«Ми не запроваджуватимемо санкції проти Росії. Наша політика базується на принципах та національних інтересах», – заявив Вучич в інтерв’ю виданню Kurir. Він назвав «необережними» заяви Старовича, які викликали різку реакцію російських провладних ЗМІ, які побачили у них розворот політики Белграда в бік Брюсселя. Тепер ті ж видання називають позицію Сербії «зваженою» та «дружньою».

Представники керівництва Європейського Союзу висловили розчарування тим, що Сербія продовжує відмовлятися від синхронізації своєї зовнішньої політики з політикою ЄС, хоч і претендує на членство у Євросоюзі.

У червні сербське міністерство оборони заявило, що для будь-якого майбутнього експорту зброї, виробленої в країні, буде потрібна згода Ради національної безпеки та дозвіл інших відповідних органів. Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни.

За словами Вучича, він «особисто писав» рішення Ради безпеки про заборону експорту зброї. Він також стверджує, що з 1 липня Сербія «не експортувала жодної кулі» за кордон, «попри високий попит». За його словами, країна свідомо пішла на економічні труднощі, щоб «зберегти моральну та дипломатичну незалежність».