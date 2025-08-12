Напередодні зустрічі Трампа і Путіна лідери ЄС оприлюднили заяву щодо України. Угорщина її не підтримала

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Угорщина цю заяву не підтримала.

«Справедливий і тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою. Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє», – йдеться у заяві.

Лідери ЄС також переконані, що значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення військових дій, а дипломатичне вирішення має «захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».

«Україна, здатна ефективно захищати себе, є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. ЄС та держави-члени готові й надалі сприяти гарантіям безпеки..», – зазначають європейські лідери.

У заяві додається, що Євросоюз продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, а також продовжуватиме підтримувати та застосовувати обмежувальні заходи проти РФ.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пояснив, чому не підтримав цю заяву від імені Угорщини.

«У заяві зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку не були запрошені лідери ЄС. Той факт, що ЄС залишився осторонь, сам по собі сумний. Єдине, що може погіршити ситуацію, це якби ми почали давати вказівки з лави суддів. Єдиним розумним кроком для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США-Росія», – написав він у соцмережі Х.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Трамп «має сумнів в успіху переговорів щодо України, але вважає за потрібне дати їм шанс». За його словами, США не вважають, що контакти Путіна та Зеленського перед самітом США – Росія на Алясці були б продуктивними.

«Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», – сказав американський віцепрезидент.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



