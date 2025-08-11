Дипломати ЄС обговорили можливі домовленості Росії та США про Україну

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС порушувалося питання актуальності 19-го пакету санкцій - наступного, ще одного раунду обмежувальних заходів проти Росії. Від початку її повномасштабного вторгнення до України Євросоюз схвалив 18 пакетів санкцій.

Про це Радіо Свобода на умовах анонімності розповіли кілька дипломатів, не уповноважених давати коментарі ЗМІ.

«Кілька держав вказали, що нам слід почати працювати над 19-м пакетом – справді. Однак це досить далекий міст, до якого потрібно дістатися», – зауважив один зі співрозмовників, обізнаний із перебігом обговорень.

Інший співбесідник також підтвердив, що обговорення, які саме санкції міг би схвалити Євросоюз для подальшого тиску на Росію, не було.

«Це (санкції – ред.) те, що зрозуміли б і Трамп, і Путін. Але це було те саме старе «нічого без України і Європи», але як це робить нас актуальними для будь-якого пошуку рішень, що зараз існує? Не знаю, у мене не дуже гарне відчуття щодо сьогоднішнього дня… Все це було надто одноманітним і неінноваційним з огляду на ситуацію», – зауважив дипломат.

Україна сподівається, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ стосуватиметься капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу (ВПК) та фінансових транзакцій. Про це в ефірі телеканалу «Ми – Україна» наприкінці липня заявив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

11 серпня пройшло екстрене засідання глав МЗС ЄС, скликане чільною дипломаткою блоку Каєю Каллас у зв’язку з підготовкою саміту лідерів Росії й США на Алясці 15 серпня. На порядку денному зустрічі буде війна в Україні й пошуки шляхів її завершення.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.