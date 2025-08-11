Зеленський обговорив із прем’єром Індії санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив 11 серпня, що мав «тривалу розмову» з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої голова індійського уряду висловив «теплі слова підтримки наших людей».

За словами Зеленського, сторони «детально» обговорили санкції проти Росії.

«Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали», – написав Зеленський.

Український лідер додав, що разом із Моді домовився про особисту зустріч у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, також ішлося про обмін візитами.

Прем’єр-міністр Індії вказав у мережі Х, що був радий поспілкуватися з президентом Зеленським та «почути його думку щодо останніх подій».

«Я передав послідовну позицію Індії щодо необхідності якнайшвидшого та мирного врегулювання конфлікту. Індія залишається відданою будь-якому можливому внеску в це питання, а також подальшому зміцненню двосторонніх зв’язків з Україною», – наголосив очільник уряду Індії.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня видав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії, заявивши, що країна прямо чи опосередковано імпортує російську нафту.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Значна її частина переробляється на нафтопродукти, які потім постачатються до інших країн.