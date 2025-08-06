В Індії назвали «вкрай невдалим» рішення Трампа про запровадження додаткових мит

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення президента США Дональда Трампа про запровадження додаткових мит у розмірі 25% на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

«Ми повторюємо, що ці дії є несправедливими, невиправданими і необґрунтованими», – заявили в МЗС. Там наголосили, що Нью-Делі вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

У міністерстві зазначили, що імпорт країни базується на ринкових факторах і «здійснюється для гарантування енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей в Індії».

«Вкрай прикро, що США вирішили запровадити додаткові мита на Індію за дії, які кілька інших країн також вживають у власних національних інтересах», – додали в МЗС.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня видав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії, заявивши, що країна прямо чи опосередковано імпортує російську нафту. Раніше щодо Індії вже діяли американські мита на імпорт у розмірі 25%. Таким чином, загальний розмір мита на товари з Індії становитиме 50%.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини». Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Значна її частина переробляється на нафтопродукти, які потім поставляються до інших країн.