Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% для Індії, яка яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з Росії. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, ставка мита діє стосовно товарів, ввезених або вивезених зі складу для споживання, не пізніше 00:01 за східним літнім часом через 21 день після дати цього наказу, виняток – товари, які були завантажені на судно в порту та перебувають у транзиті, – до 17 вересня 2025 року.

Погроза Трампа Індії за купівлю російської нафти почалася 31 липня, коли він оголосив про 25% мита на індійські товари. 4 серпня він анонсував «суттєве підвищення» мит для Індії, але не назвав конкретних термінів. Проте вже 5 серпня заявив, що запровадить додаткові санкції протягом 24 годин.

У МЗС Індії заявили, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».

Як повідомляла 2 серпня агенція Reuters, Індія продовжує купувати нафту в Росії.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.