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Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії

Ставка мита починає діяти через 21 день після дати цього наказу
Ставка мита починає діяти через 21 день після дати цього наказу

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% для Індії, яка яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з Росії. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, ставка мита діє стосовно товарів, ввезених або вивезених зі складу для споживання, не пізніше 00:01 за східним літнім часом через 21 день після дати цього наказу, виняток – товари, які були завантажені на судно в порту та перебувають у транзиті, – до 17 вересня 2025 року.

Погроза Трампа Індії за купівлю російської нафти почалася 31 липня, коли він оголосив про 25% мита на індійські товари. 4 серпня він анонсував «суттєве підвищення» мит для Індії, але не назвав конкретних термінів. Проте вже 5 серпня заявив, що запровадить додаткові санкції протягом 24 годин.

У МЗС Індії заявили, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».

Як повідомляла 2 серпня агенція Reuters, Індія продовжує купувати нафту в Росії.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.

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