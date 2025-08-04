Індія відреагувала на заяву Трампа щодо купівлі російської нафти

Індія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит через підтримку Росії.

«Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Євросоюзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у заяві речника МЗС Індії.

У відомстві зазначають, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».

У МЗС Індії озвучили дані щодо нібито торгівлі ЄС та США з Росією

«На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки», – додають у міністерстві.

4 серпня президент США Дональд Трамп анонсував «суттєве підвищення» мит для Індії, оскільки вона, за його словами, «не лише купує величезну кількість російської нафти, а й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком».

«Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я буду суттєво підвищувати тарифи, які Індія сплачує США», – написав він у соцмережі Truth Social.

30 липня Трамп оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

Однак, як повідомляла 2 серпня агенція Reuters, Індія продовжує купувати нафту в Росії.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.