Каллас: у ЄС підтримують «кроки США, які приведуть до справедливого миру»

Європейський Союз виступає за продовження тиску на Росію, який приведе до справедливого миру для України. Про це за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС 11 серпня заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

«Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, які приведуть до справедливого миру. Тим часом ми працюємо над посиленням санкцій проти Росії, посиленням військової підтримки України та посиленням підтримки бюджетних потреб України та процесу вступу до ЄС. Трансатлантична єдність, підтримка України і тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну та зможемо запобігти майбутній російській агресії в Європі», – наголосила очільниця європейської дипломатії.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело,Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.