Маркарова висловила впевненість, що США на переговорах з Росією «діятимуть з позиції сили»

Посол України в США Оксана Маркарова висловила впевненість, що Вашингтон на переговорах з Росією «діятиме з позиції сили».

«Справа не лише в землі. Справа в принципах та цінностях. І судячи з нещодавніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини, зокрема щодо тих санкцій, які були підготовлені, я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, знаєте, мир через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію Росії», – сказала вона в інтерв’ю CBS News.

За її словами, «вся Україна молиться, щоб президент Трамп був ефективним і досяг чудових результатів».

«Після переговорів тут з президентом Трампом, Україна погодилася на повне припинення вогню, часткове припинення вогню, будь-який тип припинення вогню. Бо знову ж таки, нагадаємо всім, Україна не розпочинала цю війну…Тож так, ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми справді сподіваємося, що цей тиск президента Трампа, пакети санкцій, які є на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час нарешті зупинити свою агресію», – додала посол.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо ймовірної участі президента України Володимира Зеленського у зустрічі на Алясці, Маркарова сказала: «Якщо потрібно, президент Зеленський, звичайно, буде присутній на зустрічах. Ми були дуже відкриті щодо цього, але подивимося, як це піде».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявив, що президент США Трамп «має сумнів в успіху переговорів щодо України, але вважає за потрібне дати їм шанс». За його словами, США не вважають, що контакти Путіна та Зеленського перед самітом США – Росія на Алясці були б продуктивними.

«Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», – сказав американський віцепрезидент.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.