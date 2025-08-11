ISW: Росія прагне використати зустріч на Алясці, щоб роз’єднати США та Європу, а не для досягнення миру

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб роз’єднати США та Європу, а не для здійснення значущих мирних зусиль, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Після аналізу низки заяв представників РФ аналітики приходять до висновку, що Росія залишається не готовою йти на компроміси щодо своїх давніх воєнних цілей – запобігання вступу України до НАТО, зміни влади в Україні на користь проросійського уряду-маріонетки та демілітаризації України, що забезпечило б повну капітуляцію України, і що Росія, швидше за все, порушуватиме та використовуватиме як зброю будь-які майбутні угоди про припинення вогню, одночасно звинувачуючи Україну в порушеннях, як вона неодноразово робила навесні 2025 року.

ISW звертає увагу на заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який звинуватив Європу у спробі перешкодити США зупинити війну в Україні. Також очільник Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький 9 серпня заявив, що європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються запобігти швидкому мирному врегулюванню в Україні. Також російський політолог Сергій Марков 10 серпня заявив газеті Washington Post, що головний інтерес Росії до саміту на Алясці полягає в тому, щоб зобразити Україну та Європу, а не Росію, як перешкоду на шляху до миру в Україні. Він також каже, що Росія відмовляється робити будь-які кроки назад.

За спостереженнями ISW, європейські та українські посадовці, включаючи президента Володимира Зеленського, послідовно демонструють свою готовність сприяти та брати участь у добросовісних переговорах і впроваджувати угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи, яку Росія послідовно відхиляє, прагнучи отримати додаткові переваги на полі бою та додаткові поступки від України та Заходу.

Аналітики зауважують, що Кремль вже давно намагається послабити єдність між США, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України з боку Заходу та відволікання уваги від непоступливості Росії щодо мирного процесу та небажання йти на компроміс щодо початкових вимог Путіна щодо війни.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.



