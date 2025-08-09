WSJ: Україна і Європа представили США свій план перед переговорами Трампа і Путіна

Представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів.

За повідомленням, контрпропозицію висунули на зустрічі з високопосадовцями США у Великій Британії 9 серпня у відповідь на інформацію про вимогу Путіна щодо територіальних поступок з боку України.

Як пишуть автори статті, мета урядів України і європейських країн, зокрема Великої Британії, Німеччини і Франції, – провести спільну «червону лінію» щодо будь-яких потенційних переговорів із Росією.

Зокрема, план України і європейських союзників передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків. У ньому також йдеться про те, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших.

«Не можна розпочинати процес із поступок територіями у розпал бойових дій», – цитує видання свого співрозмовника.

Європейський план, який представили віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, спецпредставнику Трампа, який їздив до РФ, Стіву Віткоффу і спецпредставнику президента США щодо України Кіту Келлогу, також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Крім того, наголошується, що «майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку», і що європейці також обов’язково мають бути частиною рішення, «оскільки це стосується їхньої безпеки».

Президент США Дональд Трамп заявив, що 15 серпня проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці для переговорів, спрямованих на припинення широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч, про яку спочатку оголосив Трамп, а потім підтвердив Кремль, буде першою між лідерами США і Росії з моменту вступу Трампа на посаду в січні цього року й першою з червня 2021 року, коли з Путіним зустрічався попередній президент США Джо Байден – приблизно за сім місяців до того, як Росія розпочала свій повномасштабний наступ на Україну.

Переговори відбуваються у вирішальний момент, коли Трамп дедалі більше розчарований Путіним, а російський лідер не виявляє наміру поступитися максималістськими вимогами Кремля. Трамп і Путін провели шість телефонних розмов, а посланець Білого дому Стів Віткофф декілька разів їздив до Москви.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями». «Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».