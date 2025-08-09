У Британії пройде зустріч радників із нацбезпеки Європи, України і США – британський уряд

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі й віцепрезидент США Джей Ді Венс 9 серпня проведуть зустріч радників із національної безпеки з Європи, України і Сполучених Штатів щодо війни РФ проти України. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду, інформуючи про телефонну розмову прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським.

«Прем’єр-міністр сьогодні вранці розмовляв з президентом України Зеленським. Вони з нетерпінням очікують зустрічі радників із національної безпеки з Європи, України і Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні… Вони погодилися, що це буде життєво важливим форумом для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого і тривалого миру», – йдеться в повідомленні.

За даними британського уряду, обидва лідери привітали «бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні й погодилися, що треба продовжувати тиснути на Путіна, щоб він припинив незаконну війну».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що 15 серпня проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці для переговорів, спрямованих на припинення широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч, про яку спочатку оголосив Трамп, а потім підтвердив Кремль, буде першою між лідерами США і Росії з моменту вступу Трампа на посаду в січні цього року й першою з червня 2021 року, коли з Путіним зустрічався попередній президент США Джо Байден – приблизно за сім місяців до того, як Росія розпочала свій повномасштабний наступ на Україну.

Переговори відбуваються у вирішальний момент, коли Трамп дедалі більше розчарований Путіним, а російський лідер не виявляє наміру поступитися максималістськими вимогами Кремля. Трамп і Путін провели шість телефонних розмов, а посланець Білого дому Стів Віткофф декілька разів їздив до Москви.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями». «Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».