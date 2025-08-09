Втратять «пояс фортець»: в ISW назвали наслідки можливого виходу ЗСУ з Донецької області

Україна може втратити стратегічний «пояс фортець», який 11 років стримував російські війська, якщо погодиться на вихід із Донецької області, йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, даний оборонний рубіж простягається понад 50 кілометрів уздовж траси H-20 Краматорськ — Слов’янськ — Костянтинівка та охоплює міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Олексієво-Дружківка і Костянтинівка. Території були повернені під контроль України навесні 2014 року та поступово перетворилися на основу оборонної інфраструктури Донбасу.

ISW попереджає, що вихід України з Донеччини не лише означатиме втрату цих укріплених позицій, а й дозволить російським військам «уникнути тривалих і виснажливих боїв за цей район». Війська РФ зможуть просунутися на захід до 82 кілометрів у напрямку Харківської та Дніпропетровської областей, відкриваючи нові загрози, зазначили аналітики.

Експерти також наголошують, що «будь-яке перемир’я без дієвих механізмів контролю й безпекових гарантій не зупинить російську агресію». На їхню думку, поступки територією створять для Кремля «вигідніші умови» для відновлення наступу у майбутньому.

Напередодні Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Водночас Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив глава держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».



