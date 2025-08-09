Армія РФ атакувала дроном маршрутку в Херсоні: двоє загиблих, 16 поранених – влада

Вранці 9 серпня армія РФ атакувала дроном маршрутний автобус у передмісті Херсона, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«У передмісті Херсона близько 8.00 ворог вдарив по маршрутному автобусу. 66-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення, перелом ключиці», – зазначили у відомстві.

Відомо, що потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.

«Наразі відомо про шістьох постраждалих. До лікарень доставили двох жінок, яким 66 та 75 років, а також чотирьох чоловіків, яким 23, 69, 83 та 61 рік», – йдеться у повідомленні адміністрації.

Там зазначили, що у постраждалих – вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Щонайменше двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

У Херсонській облпрокуратурі пізніше поінформували про двох загиблих.

«За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона», – йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині маршрутки, уточнили у прокуратурі.

Згодом кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до 16 осіб, двоє перебувають у важкому стані, зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.