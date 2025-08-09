МВА: внаслідок атаки дронами по Балаклії спалахнула пожежа, зруйновані будівлі

У ніч проти 9 серпня сили РФ атакували дронами Балаклію, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За його даними, наразі відомо про влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю, на місці виникла пожежа – є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

«Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину», – пише Карабанов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



