Донецька влада планує евакуювати 109 дітей із небезпечних районів

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін оголосив про початок обов’язкової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади.

«Розпочинаємо обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади», – написав він на своїй сторінці в телеграмі.

За його даними, у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 109 дітей.

Філашкін каже, що дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

Місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів.

Раніше Донецька ОВА повідомила Радіо Свобода, що на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини складає 66,7 %.



