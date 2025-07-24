Донецька ОВА починає примусову евакуацію родин із дітьми у ще 10 населених пунктах

Влада Донеччини починає примусову евакуацію з кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 24 липня.

Він зазначив, що таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», – заявив Філашкін.

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За даними обласної влади, в цих населених пунктах загалом наразі перебуває близько 928 дітей.

Філашкін повідомив, що доручив місцевій владі й керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають діти, та забезпечити їм належні умови проживання на більш безпечній території України.

Голова області повідомляв про розширення примусової евакуації на Донеччині в травні. Влада Донеччини регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів.