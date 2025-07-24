ОВА: двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки

Російська армія сьогодні скинула на Костянтинівку чотири авіабомби та обстріляла місто з артилерії, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 24 липня.
«Загинули дві жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91», – додав він.
Атаки пошкодили щонайменше 10 багатоповерхівок у місті, 21 приватний будинок, адміністративну будівлю, дві крамниці, кав’ярню і два автомобілі.
Крім того, за даними голови ОВА, один цивільний зазнав поранень у Мирнограді – російські військові атакували його FPV-дроном.
Читайте також: Філашкін: у Покровську лишається понад 1300 людей
Філашкін повторив заклик до жителів Донецької області евакуюватися.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум