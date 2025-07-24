ОВА: двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки

Російська армія сьогодні скинула на Костянтинівку чотири авіабомби та обстріляла місто з артилерії, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 24 липня.

«Загинули дві жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91», – додав він.

Атаки пошкодили щонайменше 10 багатоповерхівок у місті, 21 приватний будинок, адміністративну будівлю, дві крамниці, кав’ярню і два автомобілі.

Крім того, за даними голови ОВА, один цивільний зазнав поранень у Мирнограді – російські військові атакували його FPV-дроном.

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Філашкін повторив заклик до жителів Донецької області евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



