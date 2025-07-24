Кількість постраждалих через удар РФ по Харкову зросла до 16 людей, серед них є дитина – ОВА

Кількість постраждалих через російський удар по Харкову зросла до 16 людей, серед них є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочатку було відомо про поранені 27-річну жінку.



«До 16 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова.Серед них – 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Рятувальна операція триває.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



