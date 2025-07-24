Сили РФ вдарили КАБами по Харкову, є влучання у багатоповерхівку – мер

Російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними, сили РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова – Шевченківський район.

«Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.