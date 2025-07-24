Сили РФ вдарили КАБами по Харкову, є влучання у багатоповерхівку – мер

Російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За попередніми даними, сили РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова – Шевченківський район.
«Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграмі.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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