Через нічні атаки РФ загинули троє людей, ще понад десять поранені – Зеленський

Через нічні російські атаки загинули троє людей на Харківщині, ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і «Привозу» в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині», – написав він у телеграмі.

За його даними, загалом Росія атакувала 103 ударними дронами, більшість із яких – «Шахеди», та чотирма ракетами.

Вночі 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками.За даними місцевої влади, виникли пожежі, зруйнована багатоповерхівка пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста. Також була пожежа на ринку Привоз. Відомо про трьох постраждалих. У Черкасах, за даними поліції, постраждали семеро людей, зокрема дитина.

Також сили РФ атакували Миколаїв та Запоріжжя, виникли пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.