Федоров: дев’ять «Шахедів» вночі атакували Запоріжжя та Запорізький район, виникли пожежі

Російські війська вночі дев’ятьма «Шахедами» атакували Запоріжжя та Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, сили РФ завдали ударів по дачним кооперативам та будівлі навчального закладу, яка не використовувалася. Попередньо, постраждалих немає.

«Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано», – написав він.

Федоров додав, що у корпусі навчального закладу виникла пожежа – її ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



