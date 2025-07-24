В Одесі та Миколаєві через атаку РФ виникли пожежі, пошкоджені пам’ятки архітектури – влада

Російські війська завдали масованого удару по Одесі ударними безпілотниками, виникли пожежі і пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті – низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС», – написав він.

За його словами, також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одесі горить ринок Привоз, рятувальники ліквідовують наслідки російського удару.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу в Миколаєві після атаки РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



