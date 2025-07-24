Черкаси вночі зазнали ракетної атаки РФ, є постраждалі – ОВА

Російські війська вночі ракетами вдарили по Черкасах, травмовані шість людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих», – написав він у телеграмі.

Згодом він додав, що всі пожежі ліквідовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.