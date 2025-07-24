ДСНС: в Одесі через атаку РФ постраждали три людини, зруйнована багатоповерхівка

В Одесі через російську атаку зруйнована багатоповерхівка, є загроза обвалу, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з під’їздів. Є загроза обвалу конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували п’ятьох, які були заблоковані у квартирах.

Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали три людини, додають у ДСНС.

Російські війська вночі завдали масованого удару БпЛА по Одесі. За даними місцевої влади, виникли пожежі, пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста. Також була пожежа на ринку Привоз.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



