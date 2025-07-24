Атака РФ по Черкасах: зросла кількість постраждалих, серед них є дитина

Кількість постраждалих через ракетну атаку РФ у Черкасах зросла до семи, серед них є дитина, повідомляє у телеграмі пресслужба Нацполіції.

Обсяги руйнувань уточнюються.

Раніше було відомо про шістьох постраждалих.

Вночі 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками.За даними місцевої влади, виникли пожежі, зруйнована багатоповерхівка пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста. Також була пожежа на ринку Привоз. Відомо про трьох постраждалих.

Також сили РФ атакували Миколаїв та Запоріжжя, виникли пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



