У Черкасах і Харкові зросло число постраждалих через атаки РФ – влада

У Черкасах через нічний російський ракетний удар постраждали 12 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Раніше було відомо про сімох постраждалих.

«Відразу чотири крилаті ракети РФ спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони. Побільшало травмованих. До медиків загалом звернулись уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає», – написав він у телеграмі.



Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові число постраждалих через удар КАБами зросло до 33 людей, серед них є діти. Раніше повідомлялось про 22 постраждалих.

«На цей час 33 постраждалих, серед них –10-річна дівчинка, 17-річні хлопець і дівчина, та немовля – дівчинка віком 28 днів зазнала гострої реакції на стрес», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що вдень 24 липня російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, російські війська протягом ночі атакували українські регіони чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» та 103 безпілотниками. Атаки зазнали Одеська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Донецька, Черкаська та Запорізька області. Військові зафіксували влучання 13-ти безпілотників та трьох ракет у 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



