Повітряні сили: Росія вночі запустила по Україні 4 крилатих ракети та понад 100 дронів

Російські війська протягом ночі атакували українські регіони чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» та 103 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, повідомляє командування Повітряних сил.

Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

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Атаки зазнали Одеська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Донецька, Черкаська та Запорізька області. Військові зафіксували влучання 13-ти безпілотників та трьох ракет у 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Вночі 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками.За даними місцевої влади, виникли пожежі, зруйнована багатоповерхівка пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста. Також була пожежа на ринку Привоз. Відомо про трьох постраждалих. У Черкасах, за даними поліції, постраждали семеро людей, зокрема дитина.

Внаслідок нічних російських атак загинули троє людей на Харківщині, ще понад десять людей були поранені.

Також сили РФ атакували Миколаїв та Запоріжжя, виникли пожежі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



