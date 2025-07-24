Міненерго: війська РФ завдали масованого удару по ТЕС, триває ліквідація наслідків

Російські війська здійснили масований обстріл однієї з ТЕС, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.



«Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла», – йдеться у повідомленні.



Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі війська РФ атакували Україну понад 100 ударних дронів та чотирма ракетами, зокрема енергетичну інфраструктуру Харківщини. Відомо про трьох загиблих на Харківщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.