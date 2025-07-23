Філашкін: у Покровську лишається понад 1300 людей

Обстановка в Донецькій області «з кожним днем все складніша», повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у ефірі телемарафону 23 липня.

Він зазначив, що з наближених до лінії фронту міст напередодні вдалося вивезти 487 людей, з них – 20 дітей.

Він підтвердив повідомлення про проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Покровська. За словами Філашкіна, українські військові «роблять все можливе, щоб знайти цю ДРГ і знешкодити в повному обсязі».

«Тільки в Покровську зараз залишається 1 380 людей, в громаді – 2 700. Тобто людей дуже багато, завести гуманітарну допомогу, питну воду майже неможливо», – сказав голова області.

Філашкін додав, що в Покровську закрилися майже всі крамнички, тому що російська армія обстрілює під’їзні шляхи до міста та контролює територію FPV-дронами на оптоволокні:

«Тільки завдяки підтримці військових вдається завести людям гуманітарну допомогу. Волонтерський рух у Покровськ теж вже не заїжджає».

Аналітичний проєкт DeepState 21 липня повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в Покровськ. За його даними, кілька днів тому противник увійшов у місто з боку села Звірове, що на південному заході від Покровська.

Перед тим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що група диверсантів РФ 18 липня намагалася зайти в Покровськ Донецької області, але ЗСУ їх ліквідували.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.