Російські ДРГ проникли в Покровськ: чому їм це вдалося?

Російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в Покровськ, про це ввечері 21 липня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За його даними, кілька днів тому противник увійшов у місто з боку села Звірове, що на південному заході від Покровська.

Як зазначають аналітики, агресор використав момент – в одній із бригад не залишилося піхоти, а обстановка на місці оцінювалася українською стороною неправильно. Наразі, за інформацією DeepState, у Покровську триває пошук і нейтралізація російських ДРГ.

У мережі також з'явилося відео, на якому видно, як українські військові потрапляють у засідку на перехресті вулиць Шевченка і Захисників України – це південно-західна околиця міста.

Факт проникнення російських диверсантів підтвердили «Українській правді» військовослужбовці, які працюють у Покровську. За їхніми даними, перші групи були зафіксовані ще 17 липня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня також повідомляв про ДРГ у Покровську – одну.

«Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону», – сказав Сирський.

Як нагадав у своєму телеграм-каналі «Офіцер» старший лейтенант Сил оборони на псевдо «Алекс», востаннє російські ДРГ намагалися проникнути в Покровськ восени 2024 року – після того, як захопили Селидове та низку інших населених пунктів.

Тоді після стабілізації оборони та контрнаступальних дій з боку ЗСУ спроби прориву припинилися.

Чому саме зараз агресор здійснив спроби прориву в Покровську?

Як вирішується нестача піхоти у ЗСУ?

І яка ситуація зараз на Лиманському напрямку?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на@Радіо Свобода: