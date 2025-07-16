Російська армія намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку в Донецькій області, щоб ізолювати сам Покровськ, розповідають українські військові з мотопіхотного батальйону «Хортиця». Це одна з найбільш гарячих ділянок фронту – у зведеннях Генштабу ЗСУ переважно саме Покровський напрямок є лідером із кількості бойових зіткнень.

«Тривають бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився», – заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 28 червня під час робочої поїздки на Донеччину.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті на початку липня припустив, що після невдалих спроб просунутись армія РФ «змінює пріоритети» наступу з Костянтинівки – на Покровськ.

Яка ситуація у Покровську – в репортажі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

(Редакція не вказує прізвища бійців з огляду на потреби безпеки)

Джохар – сержант роти безпілотників 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка утримує Покровськ.

«Шевченківський район [Покровська] розбитий повністю, Вокзальний район теж. Дев’ятиповерхівки всі складені. Їм(армії РФ – ред.)заважають висоти, тому вони їх рівняють. Їм же радіогоризонт теж потрібен. Не стільки для артилерії, скільки їх дронарям. Кожен зараз бореться за висоти».

Дев’ятиповерхівки всі складені. Їм заважають висоти, тому вони їх рівняють

Джохар каже, що противник сильний. Він критикує тих, хто недооцінює російську армію: «Якби були «чмобіки», ми б закінчили це давно».

Водночас він запевняє, що часті прориви української лінії оборони не є критичними. «Найстрашніше, коли КАБи летять. А так, якщо вони прорвались кудись, то або їх зловлять наші FPVшки, або наша міна», – каже Джохар.

За його словами, російська армія обходить Покровськ. «У Покровськ їм і не треба заходити. Зараз починати вуличні бої важко. Що для нас важко, що для них важко. Дивишся на небо, а воно всіяне дронами. Що їхніми, що нашими».

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Російська армія намагається обійти Покровськ, на своїх північних флангах має успіхи. Про це просування знають у Добропіллі.

Добропілля – тилове містечко біля Покровська, де до повномасштабного вторгнення жили близько 28 тисяч людей.

У Покровськ їм і не треба заходити. Зараз починати вуличні бої важко

Сюди і раніше прилітали ракети, але віднедавна прилітають і FPV-дрони. За два дні російська армія випустила по Добропіллю близько ста дронів. Цілі – цивільні. Місцеві впевнені: це був знак, що місто тепер у зоні досяжності.

«Це було вдень. Близько 14:00 почалися удари FPV-дронами. Вони тривали десь до 19:00», – розповідають місцеві.

Після цих ударів люди з міста почали виїжджати. А місцева адміністрація обмежила роботу громадських просторів. Далі працює лише ринок.

Аналітики проєкту DeepState вважають, що головна мета російської армії на цій ділянці фронту – максимально близько підійти до траси між Добропіллям і Краматорськом, аби контролювати логістику Сил оборони.

Добропілля – важливий логістичний хаб для утримання Покровська. Уже зараз російські FPV-дрони долітають до цієї траси. Вони вражають українські автомобілі – як військові, так і цивільні.

Українські військові вішають уздовж траси антидронові сітки, але поки встигають не всюди. Тому чи не головна артерія для оборони всієї цієї ділянки залишається небезпечною.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.



Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті 7 липня припустив, що після кількох тижнів невдалих спроб просунутися до Костянтинівки російські війська змінюють пріоритети наступу – на Покровськ.



За оцінкою ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.