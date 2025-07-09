Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля на Донеччині. FPV коптерного типу атакували безпосередньо центр міста, повідомляє кореспондент Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода), що прибув на місце.

Один із дронів влучив у дах магазину, також палають до десяти автомобілів. Очевидець розповів, що при ньому з магазину забирали одну поранену. Кількість дронів, які атакували місто, наразі невідома, проте люди кажуть, що чули їх із різних боків.

Очевидці публікують у міських групах відео того, як коптери літають просто над жвавою вулицею і вибухають недалеко від кафе.

У чатах міста люди повідомляють, що FPV було багато. На кадрах очевидців видно палаючі авто й чути вибухи біля торгового ряду. Люди дивляться в небо і намагаються сховатися: «Куди тікати?» – запитує перехожа.

За словами кореспондента Радіо Свобода, атака триває досі, над містом – дрони і чути вибухи.

Обласна й міська військові адміністрації поки не повідомляли про це.

Добропілля – велике місто на заході Донецької області, що досі було тиловим. У червні там фіксувалися поодинокі дольоти FPV, але масована атака відбувається вперше. Від міста до лінії фронту – близько 23 кілометрів.