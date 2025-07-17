CNN: «Росія розпочинає посилений наступ в Україні»

Американський телеканал CNN із посиланням на українських посадовців повідомив 17 липня, що армія Росії «за кілька днів або тижнів» перейде до посиленого літнього наступу – можливо, із залученням 160 тисяч нових військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. За даними видання, агресор спробує відсікти українські угруповання в трьох ключових містах України – Покровську, Костянтинівці та Куп’янську.

Ситуація навколо цих міст справді погіршилася останніми тижнями – Росія взяла Покровськ і Мирноград у напівкільце, дійшовши до траси Покровськ–Краматорськ. На Костянтинівку агресор продовжує прориватися з трьох боків, і йому залишається близько 10 кілометрів до самого міста. Північніше від Куп’янська РФ намагається розширити плацдарм на східному березі річки Оскіл – до самого міста вона підійшла майже впритул.

Вранці 17 липня Генштаб повідомив про 160 бойових зіткнень на всіх фронтах за добу – це відносне затишшя. Воно може свідчити про можливі ротації та підготовку РФ до нового наступу.

Наскільки 160 тисяч нових солдатів – суттєве підкріплення для агресора на фронті?

Чи буде Росія «розмазувати» ці сили по трьох фронтах – чи зосередиться на одному?

І чому Індія так легко відмовилася від російської нафти – на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити проти неї санкції?

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