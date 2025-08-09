Вранці сили РФ вдарили ракетами по Дніпру: постраждали троє людей, є руйнування – Лисак

Вранці в суботу 9 серпня сили РФ завдали удару по Дніпру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, станом на 07:40 відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також зафіксовано руйнування на території підприємства, зазначив голова ОВА.
«Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа», – написав Лисак.
Раніше Лисак також повідомляв про чотирьох постраждалихчерез російські атаки Дніпропетровщини.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
