Вранці сили РФ вдарили ракетами по Дніпру: постраждали троє людей, є руйнування – Лисак

Вранці в суботу 9 серпня сили РФ завдали удару по Дніпру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, станом на 07:40 відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано руйнування на території підприємства, зазначив голова ОВА.

«Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа», – написав Лисак.

Раніше Лисак також повідомляв про чотирьох постраждалихчерез російські атаки Дніпропетровщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



