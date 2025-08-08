Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Лисак: на Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей

За його даними, сили РФ атакували Нікопольщину та Синельниківщину. Фото ілюстративне
За його даними, сили РФ атакували Нікопольщину та Синельниківщину. Фото ілюстративне

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, сили РФ атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерію.

«Понівечені 4 приватні будинки, два з яких зайнялися. Виникло ще кілька пожеж. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач», – написав він у телеграмі.

На Синельниківщині від російських атак БпЛА та КАБом потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади – спалахнули авто, будівля, додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG