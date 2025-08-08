ОВА: у Нікополі через російський обстріл загинула жінка, чоловік – у важкому стані

У Нікополі через російський артобстріл загинула людина, ще одна – поранена, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія. Поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані», – написав він у телеграмі.

За його словами, поряд пошкоджені ще кілька приватних осель та господарських споруд.

Перед цим Лисак повідомляв про чотирьох постраждалихчерез російські атаки Дніпропетровщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



