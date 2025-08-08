Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 130 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

Також інтенсивні бої продовжуються на Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів. Шість боєзіткнень досі тривають.На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще один бій триває.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.



