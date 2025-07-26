«Малий потік, який не припиняється»: ОСУВ «Хортиця» про зміни в тактиці РФ на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним протягом тривалого часу, але основна мета російських військ зараз змінилася, розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов 26 липня.

«Якщо, наприклад, узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід та на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу. А якщо вдасться, то і з півночі», – розповів він.

На цьому напрямку, за словами Трегубова, вирішується доля так званої російської літньої кампанії. Однією з інших задач був вихід на територію Дніпропетровської області, але речник зазначив, що російській армії цього наразі не вдалося: «незважаючи на всі їхні великі старання, щось воно в них загальмувало».





За даними ОСУВ, на Покровському напрямку зосереджені понад 100 тисяч російських військових. Точних даних щодо Новопавлівського напрямку Трегубов не навів, але зазначив, що кількість може перевищувати 50 тисяч, оскільки сама довжина лінії зіткнення на цьому напрямку менша.

Речник угруповання розповів, що російська армія на Покровському напрямку не відмовилася від застосування важкої техніки, на відміну від інших районів бойових дій, де її застосування припинили або скоротили. Водночас загальна зміна тактики вплинула й на хід бойових дій на цьому напрямку. Йдеться про малі піхотні групи, спроби послабити тилові позиції ЗСУ керованими авіабомбами, активне використання безпілотників.

Відповідаючи на питання про те, чи вдається російське командування до «м’ясних штурмів» на Покровському напрямку, Трегубов зазначив, що вони відбувається в іншому форматі:

«Якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, йшли великі групи «м’яса», то зараз це постійний малий потік «м’яса», який просто не припиняється. Якщо раніше росіяни йшли віділенням, то зараз йдуть малими групами, інколи по дві-три, по п’ять осіб. Просто ці групи йдуть інтенсивніше. Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно, великими порціями, то зараз москалі пакуються малими порціями. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою».

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Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський напередодні прокоментував участь у засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, він доповів про ситуацію на фронті:

«Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський. Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу «літнього наступу» РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня».

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Звіровому та захопили решту Піщаного (обидва на південь від Покровська).

У звіті ISW зазначається, що 20 та 21 липня російські війська атакували поблизу самого Покровська; на північний схід від міста поблизу Маяка, Володимирівки, Новоторецького та Новоекономічного; на схід – поблизу Мирнограда; на південний схід – поблизу Лисівки; на південь – поблизу Звірового та Новоукраїнки; та на південний захід – поблизу Удачного.





